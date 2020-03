Geslaagde ‘honderd dagen’ voor 700 Waregemse zesdejaars Pieterjan Neirynck

12u19 0 Waregem In Waregem vierden zo’n 700 laatstejaars vrijdag hun laatste ‘honderd dagen’ in het secundair onderwijs. Het feest begon al vroeg met een ontbijt en fuif op de Markt. Nadien trokken de zesdejaars naar hun eigen school, waar er in de meeste gevallen een alternatieve lesdag op de planning stond.

Voor de meeste jongeren startte het feest eigenlijk al op donderdagavond. “Er ging een rustige en gezellige fuif door in Jeugdhuis Den Uitvlucht, maar traditiegetrouw trokken veel zesdejaars naar studentenstad Gent. De eersten al om 16.00 uur, wellicht door het minder goede weer. De grootste groep nam de trein rond 20.00 uur”, vertelt schepen van Jeugd en Onderwijs Jo Neirynck (CD&V). Ondanks het lawaai van enkele bommetjes in de centrumstraten, verliep alles rustig. “Ik ben een tevreden schepen. Dankzij een geslaagde samenwerking tussen alle betrokken partijen kon de Waregemse jeugd opnieuw genieten van een fijne honderd dagen.” Opmerkelijk beeld: één groep leerlingen had zich voor de gelegenheid verkleed als Chinees. Inclusief mondmasker, als knipoog naar het nieuwe coronavirus.