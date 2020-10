Gerenoveerde én verlichte fabrieksschouw Bekaert Textiles zet bedrijvenpark Groenbek in de kijker Pieterjan Neirynck

02 oktober 2020

15u57 2 Waregem Voortaan beschikt KMO-zone Groenbek in Waregem niet enkel overdag, maar ook ‘s nachts over een indrukwekkende blikvanger. De schouw van stoffenfabrikant Bekaert Textiles, die tot 2009 een fabriek had in Waregem, kreeg een opfrisbeurt en werd uitgerust met groene verlichting. Het stadsbestuur mocht de verlichting donderdagavond symbolisch aanleggen.

Meer dan tien jaar geleden besloot Bekaert Textiles om zijn activiteiten in Waregem stop te zetten, waarna de volledige productiesite omgebouwd werd tot een bedrijvenpark. Al bij de eerste studies over de reconversie van het bedrijventerrein werd duidelijk dat de schouw haar rol als landmark moest behouden. Intercommunale Leiedal besloot daarom het icoon te renoveren. “De oude inscriptie ‘BEKAERT’ is overdag aan de noord- en de zuidkant te zien, maar is niet verlicht. Daarom maken de oude keramieken letters ‘s avonds plaats voor de naam van het bedrijventerrein, aan de oost- en westzijde van de schouw. In groene ledverlichting, als symbolische knipoog”, vertelt Leiedal-directeur Filip Vanhaverbeke.

Het ontwerp van de verlichting is van de hand van Guillaume Jéol. Hij werkte in 2016 ook het concept voor de verlichting op de westelijke strekdam van Oostende uit én bouwde in Aalst een watertoren om tot een heus lichtbaken. De Franse lichtarchitect zakte donderdagavond af naar Waregem om de voorstelling van zijn realisatie bij te wonen. Samen met het stadsbestuur en intercommunale Leiedal drukte hij mee op de knop om de monumentale bakstenen schouw van 42 meter hoog voor het eerst te verlichten.

Uitverkocht

Het bedrijvenpark Groenbek biedt momenteel plaats aan 29 ondernemingen. “De KMO-zone is daarmee bijna volledig uitverkocht. Alleen het bestaande gebouw van de spinnerij en het aanpalende perceel zijn nog vrij. Het gebouw heeft een uniek karakter en er lopen al gesprekken met potentiële kopers”, zegt Cindy Deglorie, verantwoordelijk voor de verkoop van bedrijventerreinen binnen Leiedal. Het bedrijvenpark omvat verder een wandelpad, fietspaden en een natuurdomeintje. Zwaar belastende industrie is er niet welkom, door het nabijgelegen woongebied.