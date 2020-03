Genoeg van de berenjacht? Chiro Horizon Desselgem stippelt raadseltocht uit Pieterjan Neirynck

28 maart 2020

13u40 5 Waregem De voorbije dagen doken er massaal beren op achter de Vlaamse ruiten. Zo kunnen kinderen zich tijdens een dagelijkse wandeling uitleven door zoveel mogelijk beren te tellen. Maar voor de Desselgemnaars die dat beu zijn, is er nu de raadseltocht van Chiro Horizon Desselgem.

Het initiatief komt er in de eerste plaats voor de leden van Chiro Horizon Desselgem, en is eigenlijk niet nieuw. “Nu de activiteiten op zondag niet kunnen doorgaan, willen we onze leden op een andere manier bezighouden. Met de raadseltocht komen ze dan ook nog eens buiten”, vertelt leider Bram Deley. Vorig jaar stak de Desselgemse Chiro een gelijkaardige tocht in elkaar, als onderdeel van de Ommegangsfeesten. “Toen kregen we veel positieve reacties, dus het idee lag voor de hand.”

In principe kan iedereen deelnemen aan de tocht, maar enige kennis over Chiro Horizon Desselgem kan van pas komen. “De raadsels zijn zelfs voor onze jongste leden haalbaar. Maar wat ‘insider’ kennis over onze jeugdbeweging is wel belangrijk, want er zitten enkele vragen over de Chiro tussen”, zegt Bram. De precieze route wil de leider niet prijsgeven, maar de afstand bedraagt zo’n 4 à 5 kilometer. “Als je de tocht foutloos stapt, duurt het een uurtje. Als je de raadsels fout oplost, kan je natuurlijk iets langer onderweg zijn”, lacht hij. Het startpunt is aan de Bibliotheek van Desselgem, Nieuwstraat 22.