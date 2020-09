Geen Waregem Koerse, maar Guido Gezelle ontvangt leerlingen in koersestijl Pieterjan Neirynck

01 september 2020

11u59 7 Waregem In de stedelijke basisschool Guido Gezelle lieten ze de annulatie van de 173ste editie van Waregem Koerse niet aan hun hart komen en zorgden ze voor een gepaste oplossing.

Het is geen eerste schooldag zoals een andere, en al zeker niet in Waregem. Normaal had de terugkeer in het teken moeten staan van Waregem Koerse, maar de hippische hoogdag werd in april geannuleerd door de coronacrisis. De stedelijke basisschool Guido Gezelle zorgde dinsdagochtend daarom voor een fijn alternatief. Alle leerkrachten en ook heel wat leerlingen haalden hun mooiste hoed boven én op de speelplaats weerklonk de stem van Nicky De Frene. Hij is al 28 jaar de vaste speaker op de Gaverbeekhippodroom. “Zo hebben we toch een beetje het gevoel dat Waregem Koerse doorgaat”, vertelt directeur Frank Dewaele.



