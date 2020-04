Geen vraag naar luchthavenvervoer, Christophe en Inge zijn radeloos: “We mogen werken, maar er zijn géén klanten” Pieterjan Neirynck

20 april 2020

16u02 3 Waregem Al meer dan een maand zitten Christophe Vanpraet (47) en Inge Depaepe (44) werkloos thuis. Nu de vraag naar vliegtuigreizen zo goed als verdampt is, doet niemand nog een beroep op hun taxidiensten naar de luchthaven. “Het gaat altijd over de horeca en de winkeliers. Iedereen lijkt onze sector over het hoofd te zien. Maar wij zijn de allerlaatsten die terug op de been zullen zijn.”

In 1995 begon Christophe met luchthavenvervoer. Eerst samen met zijn intussen gepensioneerde schoonvader, sinds een jaar of vijf is ook echtgenote Inge helemaal aan boord van het bedrijf. Het koppel heeft twee vaste personeelsleden, vier flexi-jobbers en vijf wagens. Maar de bestuurders zitten momenteel gedwongen thuis en de auto’s staan stof te vergaren op de oprit. “Dit hebben we nog nooit gezien. Normaal verzorgen we 15 tot 30 ritten per dag, nu krijgen we alleen maar annulaties binnen”, vertelt Inge. “De eerste weken van de lockdown werden alle ritten in april en mei geannuleerd, nu moeten de afspraken in juni er al aan geloven.”

Natuurlijk is de horeca zwaar getroffen. Maar wij zijn de laatsten die deze crisis te boven zullen komen. Inge Depaepe

Maar zelfs bij de afbouw van de lockdown, vanaf 3 mei, koestert het koppel weinig hoop. Christophe en Inge zijn het zeker: 2020 is sowieso een verloren jaar. “We zijn volledig afhankelijk van andere landen en andere sectoren. Pas als alle grenzen opnieuw openen en de toeristische sector terug aantrekt, kunnen wij opnieuw in actie komen”, zegt Christophe. Inge pikt in: “Daarom word ik altijd wat kwaad als de media het heeft over de ‘arme horeca’. Natuurlijk is de horeca zwaar getroffen, dat ontken ik niet. Maar dat de horeca het langst de gevolgen zal ondervinden? Neen, vooral de toeristische sector krijgt rake klappen.”

Geen hinderpremie

Christophe wil het bewijzen met cijfers. “We hebben bijvoorbeeld parkeerbadges van de luchthaven, om daar tientallen keren per dag binnen te rijden. Dat kost alleen al 10.000 euro per jaar. Onze verzekeringen voor de wagens kosten ook handenvol geld. En eigenlijk moeten er nu ook twee auto’s vervangen worden, maar dat zal niet voor de eerste jaren zijn”, zegt hij. Op andere manieren geld verdienen, zoals restaurants dat doen met take-away, dat kunnen Christophe en Inge niet. “Weet je dat wij zelfs geen aanspraak maken op de hinderpremie van de Vlaamse regering? We mogen in principe blijven werken, maar er zijn gewoon géén klanten.”

Gezond blijven

Het koppel hoopt op een toeristische boost in het najaar en volgend jaar. Intussen troosten Christophe en Inge zich met de extra vrije tijd én steunboodschappen van de klanten. “Er zijn zelfs internationale klanten die ons opbellen om te vragen of we nog gezond zijn en het financieel zullen redden. Dat doet deugd. Ook binnen de sector is er heel wat solidariteit. Alle collega’s zitten in hetzelfde schuitje. En als deze crisis voorbij is, gaan we er weer vol tegenaan. We laten ons niet doen”, besluiten ze.