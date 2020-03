Geen verlichting op jaagpad langs Leie: “Kosten lopen op tot 1 miljoen euro, geld wordt beter anders besteed” Stadsbestuur onderzoekt aanleg gescheiden fietspad in Schoendalestraat Pieterjan Neirynck

04 maart 2020

12u17 0 Waregem Op de gemeenteraad van dinsdagavond hield Groen een pleidooi om het jaagpad langs de Leie in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve uit te rusten met verlichting. “Veel mensen durven ‘s avonds geen gebruik maken van het fietspad omdat het echt gevaarlijk fietsen is”, stelt gemeenteraadslid Hilde Malfait. Het stadsbestuur vindt dat dan weer geen nuttige investering en wil liever nieuwe fietspaden aanleggen.

Het jaagpad is de verkeersarme verbinding tussen Kortrijk en Deinze langs de Leie. Een veilige en heerlijke fietsroute, vindt Groen, behalve als het donker is. “Er is niks van verlichting. In de donkere winterdagen durven heel wat mensen geen gebruik maken van het fietspad omdat het echt gevaarlijk fietsen is. Daarbij komt nog dat je, na stormweer, de takken op de baan onmogelijk kan zien liggen en ze dus ook moeilijk kan ontwijken”, verklaarde Hilde Malfait (Groen). Het gemeenteraadslid drong erop aan om contact op te nemen met De Vlaamse Waterweg, die verantwoordelijk is voor de jaagpaden en omgeving. Ze gaf het voorbeeld van Bavikhove, waar een stukje jaagpad uitgerust is met verlichting.

Zelf bekostigen

In zijn reactie verwees schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V) naar een antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van parlementslid Bert Maertens (N-VA). Zij maakte eind vorig jaar duidelijk dat De Vlaamse Waterweg principieel geen verlichting plaatst langs jaagpaden. “Openbare verlichting kan op vraag van lokale besturen uit veiligheidsoverwegingen echter wel worden toegestaan”, klonk het. De gemeente moet in dat geval zelf instaan voor de kosten.

“Geen nuttige investering”

Het bestuur vindt de aanleg van verlichting op Beveren-Trakel, Desselgem-Trakel en Vijve-Trakel zelf ook geen nuttige investering. “Het totale tracé langs de Leie is ongeveer negen kilometer. Het plaatsen van verlichtingspalen om de 25 meter kost al zeker 450.000 euro, voor bekabeling mag je nog eens hetzelfde bedrag bijrekenen. Als dat intelligente verlichting met sensoren wordt, dan overschrijdt het budget hiervoor 1 miljoen euro”, zegt Himpe. De schepen wil dat bedrag liever inzetten om ontbrekende stukken fietspad aan te leggen in de dorpskernen.

Afgescheiden fietspad

Zo onderzoekt het stadsbestuur nu bijvoorbeeld de mogelijkheid om een afgescheiden fietspad aan te leggen in de Schoendalestraat in Desselgem, tussen de Nieuwstraat en de Pitantiestraat. Daarvoor pleitte raadslid Maxim Laporte (N-VA/Open Vld) al herhaaldelijk in de gemeenteraad. “Ik juich toe dat het stadsbestuur hier nu aan wil tegemoetkomen. De zwakke weggebruiker verdient een evenwaardige plaats in het verkeer. Zeker wanneer men zijn dierbaren op de begraafplaats in de Schoendalestraat wil gaan bezoeken”, reageert het gemeenteraadslid.