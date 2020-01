Geen straf, wel voorwaarden voor jonge handtasdief LSI

21 januari 2020

14u10

Bron: LSI 0 Waregem Een 24-jarige jongeman uit Middelkerke die op 27 juni 2019 in Waregem Francine Vermeeren overviel en haar handtas roofde, heeft van de rechter geen straf gekregen. Hij moet zich wel aan enkele voorwaarden houden.

Francine Vermeeren was te voet op de terugweg van warenhuis Colruyt. Een jongeman op een witte fiets haalde haar in maar daar sloeg ze weinig acht op. Wat verderop dook de fietser opnieuw op en sprak Francine aan. Omdat Francine doof is, ging ze een stapje dichter. Plots gaf de dader haar een duw en rukte haar handtas los. Te voet sloeg hij op de vlucht. Dankzij camerabeelden van een bedrijf in de buurt van de Roger Vansteenbruggestraat en de Armand De Rorestraat kon een goede persoonsbeschrijving en signalement van de dader verspreid worden. Korte tijd later kon Sam V. uit Middelkerke op het perron van het station al gevat worden. “Ik had vooraf niet het plan beraamd om iemand te overvallen”, vertelde hij aan de rechter. “Ik krijg 120 euro per week van mijn vader.” Hij moest toegeven dat hij nog een tijdlang heroïne gebruikte. Hij bood aan Francine en haar echtgenoot Dirk zijn excuses aan. “Mijn vrouw moet nog altijd medicatie nemen door de schrik van de overval”, aldus Dirk. De jongeman moet van de rechter aan zijn problemen werken.