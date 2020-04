Geen stormloop op Waregemse recyclageparken Pieterjan Neirynck

07 april 2020

17u33 2 Waregem In de twee Waregemse recyclageparken bleef de gevreesde stormloop dinsdag uit. Afvalintercommunale Imog had nochtans maatregelen getroffen om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. “Het is véél rustiger dan normaal”, klinkt het bij de parkwachters in Beveren-Leie.

De recyclageparken in de Lindestraat (Waregem) en Leenakkerstraat (Beveren-Leie) gingen beiden pas op de middag open. Al zal men hier niet van een volkstoeloop spreken. “Een kleine file van aantal wagens bij de opening niet te nagesproken, bleef het de hele dag kalm”, zegt Rik Soens, eerste schepen (CD&V) en voorzitter van Imog. Een onverwachte meevaller voor de afvalintercommunale, die op alles voorzien was. Zo stonden er in de straat zelfs bordjes met wachttijden tot 1 uur. Gelukkig kwam het zover niet, vertellen de parkwachters. “We zijn blij dat iedereen zich aan de regels houdt en enkel het hoogstnodige brengt. Vooral de container met groenafval is gegeerd. Het valt op dat er de helft minder mensen langskwamen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de regel dat er momenteel geen aanhangwagens en bestelwagens welkom zijn”, klinkt het.