Geen Italië-reizen voor zesdejaars Sint-Paulusschool Pieterjan Neirynck

10 maart 2020

De campussen College en Hemelvaart van de Sint-Paulusschool in Waregem schrappen de geplande Rome- en Italië-reizen voor de zesdejaars, als gevolg van de coronacrisis. Beide scholen zouden normaal gezien tijdens de paasvakantie naar Italië trekken, maar dat kan nu niet meer. Het land ging maandagavond volledig in lockdown, om de uitbraak van het nieuwe coronavirus in te dijken. Hoewel de maatregelen voorlopig tot 3 april gelden, neemt de Sint-Paulusschool het zekere voor het onzekere. “We bekijken nu met alle partijen hoe we de gemaakte kosten eventueel kunnen recupereren”, zegt leerkracht Karen Decock van campus Hemelvaart.