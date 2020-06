Geen blijspelen van De Zingende Sterren en Nut en Vermaak in 2020: “Met veel spijt in het hart” Pieterjan Neirynck

16u31 0 Waregem Door de coronacrisis kiezen De Zingende Sterren uit Waregem en Nut en Vermaak uit Nieuwenhove ervoor om dit jaar geen theaterstukken op te voeren. Nochtans vinden die pas in het najaar plaats. “We doen dit in het belang van de veiligheid van toeschouwers en medewerkers.”

Hoewel cultuurverenigingen hun repetities en voorstellingen mogen heropstarten, zullen Waregemse toneelliefhebbers dit najaar op hun honger blijven zitten. Een ingrijpende en uitzonderlijke beslissing, beseffen de beide gezelschappen zelf ook. “Voor beide verenigingen is het een beslissing van het verstand, want het is met enorm veel spijt in het hart. Het is jammer dat ons trouw publiek op deze manier twee gezellige avonden ontnomen wordt. Het is in het belang van de veiligheid van toeschouwers en medewerkers”, zegt CD&V-schepen en Nut en Vermaak-bestuurslid Philip Himpe.

Herbekijken

Voor wie de blijspelen echt niet kan missen, bieden de twee verenigingen wel een alternatief aan. Sinds kort kan je enkele vroeger gespeelde stukken herbekijken op de websites van zowel De Zingende Sterren als Nut en Vermaak. “We hopen dat we zo heel wat mensen een leuke avond bezorgen. Misschien hebben deze stukken evenveel succes als de herhalingen van F.C. De Kampioenen”, klinkt het met een knipoog.