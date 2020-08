Geen bar, maar jeugdhuis Jakkedoe organiseert wel openluchtcinema Pieterjan Neirynck

07 augustus 2020

07u03 0 Waregem Komende zondag tijdens ‘Open Air Cinema’ kunnen jongeren gratis terecht in Jeugdhuis Jakkedoe om te genieten van een avondje filmplezier in openlucht. Nochtans besloot het Desselgemse jeugdhuis Komende zondag tijdens ‘Open Air Cinema’ kunnen jongeren gratis terecht in Jeugdhuis Jakkedoe om te genieten van een avondje filmplezier in openlucht. Nochtans besloot het Desselgemse jeugdhuis vorige week preventief de deuren om de coronamaatregelen te honoreren.

“Als jeugdhuis willen we een voorbeeldfunctie opnemen en de veiligheid altijd laten primeren. Dit kunnen we in onze huidige werking niet garanderen.” Zo motiveerden de verantwoordelijken de beslissing om het jeugdhuis preventief te sluiten. Dat er komende zondag een filmavond kan plaatsvinden, vinden voorzitter Kenny Nguyen en medewerker Tuur Byttebier perfect te verantwoorden. “Aangezien we de barwerking om verschillende redenen hebben stopgezet, vallen we nu onder de regels van jeugdwerk, waar bubbels van 50 personen wel toegelaten zijn", legt Nguyen uit.

“Ontmoedigend”

“We vinden vooral dat we er als jeugdhuis moeten zijn voor de jongeren uit de buurt. Sommigen lopen nu compleet verloren en spreken toch af op andere plaatsen. Met de ‘Open Air Cinema’ willen we een alternatief bieden waarbij we alle coronamaatregelen strikt naleven”, pikt Byttebier in. Met een barwerking lukt dat volgens hem niet. “We kunnen niet verwachten van jonge gasten die achter de toog staan dat zij de enorme verantwoordelijkheid dragen om alles in goede banen te leiden. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben in onze vrijwilligers, maar trop is te veel. De regels zijn te ontmoedigend om een bar open te houden in een jeugdhuis.”

Vol is vol

Wie zondagavond afzakt naar de Pompoenstraat, kan er op het grasveld van het jeugdhuis kijken naar ‘An American Pickle’. Deze komedie vertelt het verhaal van een Joodse man die in een augurkenfabriek werkt. Op een dag valt hij in een vat met pekel en blijft daar perfect bewaard. Een eeuw later komt hij opnieuw tot leven en beleeft samen met zijn achter-achterkleinzoon Ben avonturen in het hedendaagse New York. De vertoning start om 21.00 uur en de toegang is zoals gezegd gratis, mits reservatie. Dat kan simpelweg met een berichtje naar de Facebook-pagina van het jeugdhuis. “Belangrijk om toe te voegen, is dat iedereen een eigen stoeltje, drankjes en versnaperingen meeneemt”, besluit voorzitter Kenny Nguyen.