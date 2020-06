Geboekte bivakplaats in Limburg te klein: Chiro Waregem Centrum trekt naar... Waregem Pieterjan Neirynck

24 juni 2020

11u13 0 Waregem Door de coronamaatregelen is het niet simpel voor jeugdbewegingen om op een veilige manier zomerkampen te organiseren. Voor Chiro Waregem Centrum, één van de grootste in Vlaanderen, bleek dat al helemaal onmogelijk op de geplande kampplaats in Opoeteren. Daarom vindt het kamp dit jaar plaats op de eigen terreinen in Waregem. “Het wordt wennen, maar we zijn gemotiveerd.”

Met 24 leiders en 175 leden op kamp vertrekken: het is elk jaar een huzarenstukje voor Chiro Waregem Centrum, maar de coronacrisis maakte het nog een stukje pittiger. Kort na het verlossende nieuws dat zomerkampen mochten doorgaan, volgde een koude douche. “De geboekte kampplaats in Limburg was simpelweg te klein”, vertelt groepsleider Artuur Coorevits (19) uit Waregem. “We hadden die locatie drie jaar geleden vastgelegd, maar wisten toen al dat de bivakplaats te klein zou zijn. Je moet nog weten dat we de terreinen zouden delen met een andere jeugdbeweging. Kortom: de groep opdelen in verschillende bubbels zou er al helemaal onmogelijk zijn.”

Geen dagtocht

De oplossing lag voor de hand. Letterlijk, want de leiding besliste om het zomerkamp op de eigen terreinen aan het Jeugdcentrum in Waregem te organiseren. Elke leeftijdsgroep krijgt daar een afgebakend veld om te spelen én te slapen in tenten. Van 21 tot en met 25 juli komen de jongste afdelingen langs, van 26 tot en met 31 juli is het de beurt aan de leden uit het middelbaar. “Ons bivak is inderdaad een stuk korter, omdat veel vaste activiteiten wegvallen. Gemengde spelen? Mag niet. Een dagtocht? Verplicht met mondmasker. Een uitstap naar het zwembad? Eerst zien of de zwembaden mogen heropenen”, zegt medegroepsleider Andreas Lauwers (21) uit Kruisem.

Maar ook een zomerkamp in eigen stad heeft enkele hinderpalen. Is het voor ouders bijvoorbeeld niet verleidelijk voor ouders om eens ‘toevallig’ te passeren? “We rekenen op de medewerking van alle ouders. Ze moeten het alternatieve kamp als een echte bivak zien. Zo moeilijk is het toch niet om de kinderen vijf dagen los te laten? De stad had ons de mogelijkheid geboden om het terrein af te bakenen met werfhekken. Daar zijn we niet op ingegaan, omdat we er geen gevangenis van willen maken”, lachen de leiders. “We zullen trouwens ook waken over de geluidshinder voor de buren. Alle omwonenden krijgen binnenkort een brief met uitleg.”

Toiletwagen

Aan enthousiasme ontbreekt het de leidingsploeg dus niet. Om het kamp in goede banen te leiden, traden de vier groepsleiders van Chiro Waregem Centrum in overleg met de stadsdiensten en speelpleinwerking Het Pad, die ook gebruik maakt van de terreinen. “Zo hebben we ervoor gezorgd dat er geen overlap bestaat tussen hun activiteiten en ons kamp. En van de stad krijgen we een toiletwagen om te delen, zodat er voldoende hygiënische faciliteiten aanwezig zijn. Het enige wat we nog niet verkregen hebben, is toelating voor een kampvuur. Daarvoor moeten we het weer afwachten.”