Garage vol rook zorgt even voor paniek Alexander Haezebrouck

19 augustus 2019

12u36 0

In de Blauwe Zwaanstraat in Waregem was het maandagmorgen even schrikken toen hun garage omstreeks 10 uur plots vol rook hing. De brandweer snelde ter plaatse maar kon vaststellen dat er gelukkig niet veel aan de hand was. De spuitgasten hoefden enkel de garage en de woning zo’n 20 minuten te ventileren tot de rook weg was. Niemand raakte gewond.