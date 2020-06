Game Mania in Stormestraat sluit definitief de deuren Pieterjan Neirynck

11 juni 2020

11u37 6 Waregem Na meer dan 20 jaar verdwijnt een vaste waarde uit de Waregemse Stormestraat. De lokale vestiging van Game Mania sluit op zaterdag 27 juni definitief de deuren.

Game Mania geeft geen concrete reden voor de sluiting, maar vast staat dat de coronacrisis er niets mee te maken heeft. Ook van een faillissement is er geen sprake. Vorig jaar maakte de keten voor gameliefhebbers wel bekend dat hij zou snoeien in het winkelbestand. Van de 75 winkels in Nederland en België zouden er tegen 2021 nog ongeveer 60 vestigingen overblijven. De sluiting van de Waregemse winkel lijkt een gevolg van die beslissing.

Uitverkoop

Vaste klanten van Game Mania kunnen in de toekomst uitwijken naar de vestiging in winkelcentrum K in Kortrijk of gebruik maken van de webshop. Cadeaubonnen, waardebonnen en garanties blijven in ieder geval geldig. Momenteel kan je nog langsgaan in de Stormestraat, waar een uitverkoop aan de gang is. Er zijn kortingen tot 70 procent en er loopt een speciale actie op gebruikte Playstation 3-games.