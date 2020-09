Frauduleuze constructie van bouwbedrijf komt aan het licht na controles op werven in Heule en Waregem Siebe De Voogt

15u27 3 Waregem Een 33-jarige Bulgaar uit Asse riskeert in de Brugse rechtbank 18 maanden cel voor sociale fraude. R.F. wordt ervan verdacht een frauduleuze constructie te hebben opgezet om Oekraïense en Georgische arbeiders in België te kunnen laten werken. De feiten kwamen aan het licht na controles op werven in Heule en Waregem.

De sociale inspectie voerde op 18 oktober 2018 en 8 november 2018 controles uit op bouwwerven in respectievelijk Heule en Waregem. Ze stelden vast dat er Oekraïense en Georgische werknemers aan het werk waren voor R.F. (33) uit Asse. De mannen wisten volgens het arbeidsauditoraat niet voor welke firma ze werkten en hadden zelfs geen contract getekend. “Ze waren met een bus overgebracht naar ons land", stelde de arbeidsauditeur. “De werknemers kregen 20 euro per vierkante meter die ze afwerkten. Op een dag werkten ze naar eigen zeggen zo’n 4 à 5 vierkante meter af. Het ging om niet-Europeanen die hier wettelijk gezien niet mochten werken.”

Poolse boekhouder

Om de juridische barrière te omzeilen zette R.F. volgens de arbeidsauditeur een frauduleuze constructie op poten. “Hij kocht naar eigen zeggen een Poolse firma voor een luttele prijs op café in Warschau en maakte z'n echtgenote zaakvoerster. In werkelijkheid was die onderneming een schijnvennootschap. De beklaagde liet uitschijnen dat hij Oekraïners rekruteerde in Polen en detacheerde naar ons land, maar dat was maar schijn. Hij stelde hier erg goedkope, niet-verzekerde arbeidskrachten tewerk: pure concurrentievervalsing, waarmee hij ook de Belgische overheid om de tuin leidde.”

R.F. hangt 18 maanden cel boven het hoofd. Zijn firma riskeert 24.000 euro boete. Beiden riskeren in totaal ook een verbeurdverklaring van 51.000 euro te moeten betalen. De verdediging vraagt evenwel de vrijspraak. Volgens de advocaat van de Bulgaar zou hij zich hebben laten meeslepen door een dubieuze Poolse boekhouder. “Hij had niet de intentie om een misdrijf te plegen", klonk het. Vonnis op 21 oktober