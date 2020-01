Fransman duikt in struikgewas naast snelweg LSI

12 januari 2020

03u14

Bron: LSI 0 Waregem Langs de E17 in Waregem is in de nacht van zaterdag op zondag een Franse automobilist gewond geraakt bij een ongeval.

De man reed rond 1.30 uur met zijn Peugeot in de richting van Kortrijk toen hij ter hoogte van de Krakeelhoek in Waregem wellicht in slaap viel en de controle over zijn stuur verloor. De auto dook aan de rechterkant van de snelweg in de berm en kwam ondersteboven in het struikgewas tot stilstand. Hij moest door de brandweer worden bevrijd maar verkeerde niet in levensgevaar. Met een ambulance is hij naar het ziekenhuis in Waregem overgebracht. De auto moest getakeld worden. Het ongeval zorgde niet voor verkeershinder.