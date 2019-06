Fransen terecht voor reeks diefstallen sterke drank bij Colruyt “om warm te krijgen” LSI

17 juni 2019

18u13

Bron: LSI 0 Waregem Vijf Franse winkeldieven riskeren 4 tot 30 maanden celstraf voor hun betrokkenheid bij een reeks van 20 diefstallen van sterke drank in tal van vestigingen van warenhuis Colruyt. “Daklozen die zich met die sterke drank proberen warm te houden”, pleitte één van hun advocaten.

Op 12 januari konden Sidali R. (32) en Imad K. (20) in Waregem geklist worden na een diefstal van sterke drank in warenhuis Colruyt. De dag voordien bleken ze ook al te hebben toegeslagen in de Spar in Waregem. Het duo vloog in de cel en bekende in de loop van het onderzoek ook diefstallen van wodka, champagne en whisky in Izegem, Oudenaarde, Zottegem, La Louvière, Bergen, Doornik, Edingen, Ath,… Sidali R. bleek er telkens bij maar liet zich telkens door anderen zoals Imad K., Ludovic K. (34), Dennis L. (29) en Yacim N. bijstaan. Drie van die kompanen kwamen niet opdagen voor hun proces. “Ze zijn dakloos en komen van Rijsel of Roubaix met de trein”, aldus de advocaat van Sidali K. “Ze stelen sterke drank om zich warm te houden.” “Dan hebben ze wel een serieuze drankverslaving”, merkte de rechter op. Vermoed wordt dat ze de gestolen drank ook doorverkochten. Imad K. bleek al acht eerdere veroordelingen in Rijsel, Chartres en Barcelona te hebben opgelopen. “Een rondtrekkende daderbende”, concludeerde de openbare aanklager. Vonnis op 24 juni.