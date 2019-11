Franse kledingdief gevat met buit in zijn wagen, aan oprit van E17 VHS

11u23 0 Waregem Een Fransman die dacht zich zonder problemen uit de voeten te maken met een flinke voorraad gestolen merkkleding, is woensdag in Waregem van een kale reis teruggekeerd. Net toen hij de snelweg wilde oprijden, werd hij gesnapt door de politie.

Alerte medewerkers van de Brooklynwinkel in de Stormestraat in Waregem merkten woensdag dat een verdachte man met minder kledij uit het pashokje kwam dan dat hij had meegenomen om aan te passen. De man had wel een tas bij. Toen hij merkte dat het personeel hem in de smiezen had, ging hij op de vlucht. Aan de gealarmeerde politie konden de medewerkers van de winkel wel de Franse nummerplaat doorgeven van zijn vluchtwagen.

Buit van bijna duizend euro

Omdat de politie vermoedde dat de dief wel eens zo snel mogelijk naar de snelweg zou rijden om zo weer in zijn thuisland te geraken, stelde een patrouille zich op aan het op- en afrittencomplex van de E17. Met succes, want even later dook de vluchtwagen op. De politie slaagde erin de bestuurder tot stoppen te dwingen. In de wagen werd voor ongeveer 900 euro aan gestolen merkkleding aangetroffen én een zogenaamde dieventas. Dat is een winkeltas die aan de binnenzijde bekleed is met een speciale folie waarmee het beveiligingssysteem van winkels kan omzeild worden. De verdachte werd gearresteerd, zijn voertuig is in beslag genomen. Onderzoek moet nu duidelijk maken wat de man allemaal op zijn kerfstok heeft.