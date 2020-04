Fotografe Pascale Vandewalle houdt tentoonstelling in voortuin: “Kleurrijke beelden om moed te geven” Pieterjan Neirynck

11 april 2020

19u07 0 Waregem Opvallend beeld in de Korendreef. Langs de straat staan er momenteel 10 grote, kleurrijke afbeeldingen. Het gaat om werken van de Waregemse fotografe Pascale Vandewalle (55). “Nieuwe foto’s maken in het buitenland kan niet, exposeren evenmin. Dus hou ik hier, vanuit mijn kot, een tentoonstelling”, lacht ze.

“Te voet of met de fiets naar India, zo kan je het wel omschrijven”, vertelt de enthousiaste fotografe. De beelden komen uit haar reeks ‘Incredible India’ en vertellen onder meer het verhaal van het Holi-festival. “Een feest van kleuren, liefde en vriendschap en hoop. Ongelofelijk mooi om te zien en precies waar mensen extra nood aan hebben in deze onzekere en zware tijd”, zegt ze. Vorige zomer stonden de foto’s nog op het nationale fotofestival GAFODI, waar Vandewalle met persfotograaf Jimmy Kets gastfotograaf was. Nu staan ze hier gewoon langs de openbare weg. “Of ik geen schrik heb voor diefstal? Nee, het is een berekend risico. Ik heb vertrouwen in de mensen. En daarbij, ik denk niet dat je er ongemerkt mee wegwandelt.”

Snel terug

Het lijkt bijna toeval. Een kleine maand geleden was Vandewalle nog in India voor een fotoreportage. Pas nét voor ons land een zogenaamde ‘lockdown light’ afkondigde, keerden Pascale en de meegereisde vriendinnen terug. “We hebben in allerijl een terugvlucht naar België genomen. Eén van mijn reisgenoten is dokter in een ziekenhuis in de buurt en zij was erg bezorgd over de situatie. We wilden het risico niet nemen dat we daar zouden vastzitten”, zegt de Waregemse, die in februari nog voor tien dagen naar Oeganda trok. Daar nam ze als vrijwilligster foto’s tijdens de medische missie voor de vzw ‘Together we’re strong’.

Gekortwiekt

Voor reisfotografen zijn het dus rustige tijden, nu zowat de halve wereld op slot zit. “Reizen zit er helemaal niet in. Zelfs in eigen land mogen we niet op de baan om te fotograferen. Normaal ben ik als een vogel op een tak, maar het voelt nu alsof mijn vleugels gekortwiekt zijn”, grapt Pascale, die verschillende prijzen won met haar werk. “Van mijn foto’s maak ik vaak ook streetart. Als ik reportages en andere opdrachten heb, heb ik daar soms te weinig oog voor. Nu kan ik daar eens tijd voor maken. Maar uiteraard wil ik graag opnieuw op pad, dat spreekt voor zich.”

Nog dit: hoewel Pascale iedereen uitnodigt om een kijkje te komen nemen, vraagt ze wel om enkele maatregelen in acht te nemen. “Hou alstublieft afstand van elkaar. Blijf achter de paaltjes en raak de foto’s niet aan. En als je een boodschap wil achterlaten, stop die in mijn brievenbus of neem stoepkrijt mee en schrijf iets op straat.”