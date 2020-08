Foorkramers blij dat ze hun tenten mogen opslaan in Waregem: “Een voorbeeld voor de regio” Pieterjan Neirynck

14 augustus 2020

16u44 0 Waregem Dat de Dat de Waregem Koerse Foor van 27 augustus tot en met 2 september kan doorgaan, wordt op enthousiasme onthaald bij de foorkramers. Ook de Waregemse horeca is tevreden, ondanks het verbod om extra animatie of evenementen te organiseren. “We weten dat het een coronaveilige light-versie wordt, maar we willen er toch een lap op geven”, zegt Deca Dance-uitbater Piet Verwijk.

Een kermis met maximaal tweehonderd bezoekers, 25 attracties en een registratieplicht. Het is een sobere versie van de gewone foor, maar wel een godsgeschenk voor de kermisuitbaters. “We zijn hier blij mee. Het is makkelijk om ‘het is lastig, bedankt voor de moeite en tot volgend jaar’ te zeggen. Deze stad doet dat niet en wil zijn schouders eronder zetten. Waregem is een voorbeeld voor de regio”, vindt foorkramer Piet Verwijk, een van de anciens op de Waregemse kermis. “We begrijpen dat een annulatie nog altijd mogelijk is bij slechte cijfers, maar we hopen op het beste.” En als de trends inderdaad gunstig blijven, zal Verwijk zijn attractie voor het eerst in acht maanden opstellen. “Het kriebelt, dat is zeker.”

Volle terrassen

Ook de cafébazen op de Markt kijken reikhalzend uit naar eind augustus. “De reacties van mijn collega’s zijn positief”, zegt Alexander Leroy van Markt 28, die het overleg vrijdagochtend bijwoonde. “Iedereen is blij dat er toch iets te beleven valt. Als het weer meezit, zullen onze terrassen vol zitten.” Dat de kermis nu alleen aan de ene kant van de Markt opgesteld staat, vindt Alexander geen euvel. “Normaal zitten we middenin het feestgedruis. Nu zal er toch een andere sfeer zijn. De wandelzone van de kermis loopt gelukkig langs onze terrassen, dus de mensen zullen hun weg wel vinden. We moeten vooruit, we zien het zitten”, besluit hij.