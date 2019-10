Flitsmarathon levert 7,5 procent hardrijders op: proces-verbaal volgt VHS

09 oktober 2019

20u07 0 Waregem De nationale flitsmarathon was ook voor de politiezone Mira een reden om extra te gaan controleren op snelheid. 7,5 procent van de bestuurders ging in de fout. 125 processen-verbaal gaan straks op de post.

De anonieme flitswagen werd tussen dinsdagmorgen 6 uur en woensdagmorgen opgesteld op verschillende plaatsen in de politiezone Mira (Waregem en omgeving). Welgeteld 1.679 voertuigen passeerden de revue. 125 bestuurders duwden het gaspedaal te diep in. De hoogste overtreding was die van een man die (gecorrigeerd en dus naar beneden bijgesteld) 88 kilometer per uur reed in de bebouwde kom, waar de maximumsnelheid is vastgelegd op 50. De man in kwestie zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.