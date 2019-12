Flink wat geld geïnd tijdens controleactie op vrachtverkeer VHS

06 december 2019

18u42 0 Waregem Bij een controleactie op zwaar verkeer in Waregem hebben twee truckers samen liefst 2.350 euro moeten ophoesten. Diverse inbreuken werden geregistreerd.

Het vrachtverkeer werd afgelopen woensdag naar een mobiel keuringsstation geleid. Daar stond de politie klaar maar ook de Wegeninspectie en GOCA (Groepering van de Vlaamse erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs). 41 voertuigen werden gecontroleerd. Verschillende truckers werden geverbaliseerd voor inbreuken op onder andere dagelijkse rusttijd, ladingzekering en sturen zonder geldig rijbewijs.

Onmiddellijk te betalen

12 voertuigen werden door GOCA onderworpen aan een controle op de technische eisen. Daarbij werden twee zware overtredingen vastgesteld. Eén Poolse vrachtwagen had onvoldoende remkracht. De bestuurder moest een onmiddellijke inning van 1350 euro betalen. Een Belgische chauffeur werd geverbaliseerd voor de bedrijfsrem en onvoldoende remkracht op een of meer assen. De onmiddellijke inning in zijn geval bedroeg 1.000 euro.