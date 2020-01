Fietsster rijdt tegen openzwaaiend portier van wagen VHS

30 januari 2020

In de Jozef Duthoystraat in Waregem is donderdagmorgen rond half negen een 37-jarige fietsster gewond geraakt bij een ongeval. L.C. reed tegen een portie van een wagen dat plots geopend werd. De vrouw uit Waregem kwam daarbij ten val en liep verwondingen op aan het hoofd. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De automobilist uit Waregem die het ongeval veroorzaakte, bleef ongedeerd.