Fietsster (72) toch overleden na ongeval met vrachtwagen LSI

17 augustus 2019

09u50

Bron: LSI 0 Waregem De 72-jarige fietsster uit Waregem die op 5 augustus in de Holstraat in Waregem onder een vrachtwagen terecht kwam, is na negen dagen uiteindelijk toch in het UZ Gent overleden. Annie Vermeulen was pas een jaar weduwe en laat twee zoons Francky en Andy na.

Op maandagochtend 5 augustus dwarste Annie met haar fiets aan de hand het zebrapad aan de Holstraat. Een vrachtwagen die van de rotonde aan ’t Leeuwke kwam en de Holstraat wou inrijden, merkte haar niet op. Ze kwam onder de vrachtwagen terecht en liep levensgevaarlijke verwondingen op. De brandweer gebruikte een luchtkussen om de vrachtwagen op te tillen en haar te bevrijden. Uiteindelijk overleed Annie toch op 14 augustus in het UZ Gent. Ze was lid van Okra en Femma Carmel Waregem. Bijna precies een jaar geleden, op 21 augustus, overleed nog maar haar echtgenoot Willy Declerck. De uitvaartdienst zal in de parochiekerk Heilige Familie op ’t Gaverke plaatsvinden, woensdag 21 augustus om 10u. Wie haar nog een laatste groet wil brengen, kan terecht in het funerarium Amez in de Olmstraat 15 in Waregem.