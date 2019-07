Fietspaden van 260.000 euro in Grote Heerweg open Peter Lanssens

15 juli 2019

15u40 0

Er is langs de Grote Heerweg in Beveren-Leie in beide richtingen een nieuw afgescheiden fietspad aangelegd. Het fietspad start nabij de Barmbeekstraat aan het bedrijf Tubeco en loopt tot aan de Hoonakkerdreef. Het gaat over twee keer 400 meter. Om het te kunnen aanleggen, moest 2.400 vierkante meter grond onteigend een aangekocht worden. Grachten en een bomenrij bleven behouden. Er waren vroeger geen fietspaden op die strook. Wat onveilig was. De afgescheiden fietspaden langs beide zijden van de Grote Heerweg kwamen er onder impuls van schepen en inwoner van Beveren-Leie Rik Soens (CD&V). Je hebt nu zo een meer complete fietsverbinding tussen Beveren-Leie en Desselgem. De werken van 260.386 euro werden door aannemer Devagro uitgevoerd.