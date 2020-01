Fietser (18) kritiek na aanrijding bestelwagen: fietser reed zonder licht en verleende geen voorrang, bestuurder had gedronken VHS

26 januari 2020

09u03 96 Waregem In de buurt van het station van Waregem is zaterdagavond een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Volgens het parket verleende de jongeman geen voorrang en was zijn fiets niet verlicht. De bestuurder van de bestelwagen had gedronken.

Het ongeval gebeurde rond 20 uur op het kruispunt van de Vijfseweg met de Slekkeput, vlak bij de verpleegschool Aleydis en het station. De fietser, een jongeman van 18 jaar uit Zulte, werd aangereden door een bestelwagen. De klap was bijzonder hevig. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek. De 45-jarige bestuurder van de bestelwagen, die allicht niet te snel reed, kwam er met de schrik van af. Hij legde wel een positieve ademtest af. Het parket van Kortrijk stuurde een deskundige naar Waregem om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. Daaruit bleek dat de fietser zonder verlichting reed en allicht geen voorrang heeft verleend. De buurt was urenlang afgesloten voor het verkeer.