Fietser (16) zwaargewond bij ongeval na schooltijd LSI

02 oktober 2019

14u54

Bron: LSI 1 Waregem Bij een ongeval langs de Zultseweg in Waregem is woensdagmiddag kort na schooltijd een 16-jarige scholier uit Zulte zwaargewond geraakt.

De jongen reed met zijn fiets op het tweerichtingsfietspad van Waregem naar Zulte. Iets over 12 uur verliet een buurtbewoonster met haar minibusje aan de Drogenboom een zijstraat en botste tijdens een hevige bui tegen de fietser. In een reflex duwde de automobiliste op het gaspedaal in plaats van op het rempedaal. De fietser kwam ten val, raakte onder het voertuig en werd enkele meters meegesleurd. De brandweer moest eraan te pas komen om de jongen vanonder het voertuig te halen. Hij bleef bij bewustzijn en kreeg de eerste zorg door een ambulance en mugteam toegediend. Na zijn bevrijding ging het naar het ziekenhuis in Kortrijk. De Zultseweg bleef een tijdlang voor alle verkeer afgesloten.