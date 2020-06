Fietsdievegge ontmaskerd dankzij camerabeelden Alexander Haezebrouck

09 juni 2020

16u18 3 Waregem Een fietsdievegge die afgelopen zondag om 11.15 uur een fiets heeft gestolen van een bejaarde man in de Holstraat in Waregem, kon ontmaskerd worden dankzij camerabeelden. De dievegge werd aangetroffen in het Torenhof in het bezit van de gestolen fiets.

De 88-jarige man deed zondag aangifte bij de politie van Waregem omdat zijn fiets gestolen was. De politie ging de camerabeelden bestuderen in de omgeving van waar de fiets werd gestolen. “Uit de beelden stelden we vast dat de fiets tussen 11.15 uur gestolen werd in de Holstraat”, zegt commissaris Michaël Vanden Heede. “En dat door een vrouw die bekend is bij onze diensten. In de namiddag wilden we een huiszoeking uitvoeren, maar ze was niet thuis. Info vanuit de wijkdienst leerde ons dat ze zich mogelijk in het Torenhof bevond.” De agenten gingen ter plaatse en zagen de vrouw die net wilde vertrekken met de gestolen fiets. Ze ging meteen over tot bekentenissen. De 88-jarige man kreeg al na enkele uren na zijn aangifte zijn fiets terug.