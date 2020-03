Festival W-Fest keert terug naar 15 augustus: “Geen risico’s nemen met coronavirus” Pieterjan Neirynck

20 maart 2020

19u03 6 Waregem W-Fest, het populaire vierdaagse muziekfestival, krijgt een nieuwe datum. Fans van new wave en synthpop kunnen van 14 tot 17 augustus terecht op de site van Waregem Expo. “De reden? Simpel, het coronavirus. We willen he t zekere voor het onzekere nemen”, reageert de organisatie.

Hoewel de organisatie een dikke week geleden er nog vertrouwen in had dat het festival eind mei zou kunnen doorgaan, kondigt W-Fest nu alsnog een uitstel aan. “Een logische keuze, want we merken dat er reeds verschillende evenementen afgelast zijn. We willen geen risico’s nemen. Er komen normaal gezien 20.000 mensen naar ons evenement, hopelijk zelfs 30.000", vertelt organisator Erik De Ridder. Het is overigens de vijfde keer dat W-Fest doorgaat. De eerste editie vond plaats in Wortegem-Petegem, daarna twee keer in Amougies en sinds vorig jaar dus in Waregem.

Terug naar vroeger

De terugkeer naar het weekend van 15 augustus is geen sprong in het duister, want de voorbije jaren vond het festival net dan plaats. “We hebben vorig jaar gezocht naar een alternatieve datum, omdat we telkens samenvielen met mastodonten als Pukkelpop. Bovendien valt half augustus recht in de verlofperiode van veel mensen”, gaat De Ridder verder. “Ten slotte zou W-Fest op deze manier bij de openers van het festivalseizoen behoren. Maar ja, corona heeft daar anders over beslist.” De organisator geeft nog mee dat het festival de volgende jaren in augustus zal blijven, om “het niet nodeloos moeilijk te maken”.

Tickets overzetten

En dan rest nog de affiche. “We hebben de line-up aangepast volgens de beschikbaarheid van de bands. Het goede nieuws is dat bijna alle headlines aan boord zijn gebleven. Meer zelfs, er zijn twee iconische bands bijgekomen: Kid Creole & The Coconuts op vrijdag 14 augustus en The Neon Judgement op maandag 17 augustus”, aldus De Ridder. Wie al een dagticket gekocht had, kan dat simpel omruilen via de website. Combi-tickets worden automatisch aangepast. Er zijn nog altijd toegangskaarten verkrijgbaar: 70 euro voor een dagticket, 220 euro voor een vierdaags ticket.