Ferrari-rijder scheurt met 190 km per uur over E17: boete en 15 dagen rijverbod LSI

10 oktober 2019

14u16

Bron: LSI 0 Waregem Een 46-jarige bedrijfsleider uit Wevelgem speelt zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt en moet een boete van 600 euro betalen. Dat besliste de Kortrijkse politierechter donderdag.

Op de E17 in Waregem kon Pieter D. op 18 februari 2019 met een Ferrari aan 190 km/u geflitst worden. Na correctie bleef de teller voor de politierechtbank op 178 km/u steken. Voor D. was het de vierde keer dat hij zich voor een snelheidsovertreding moest verantwoorden. De Ferrari was niet de wagen voor zijn dagelijks woon-werkverkeer maar moest op onderhoud. De man is duidelijk een autoliefhebber want eerder stonden onder meer al een BMW coupé, een Mercedes M320 en een Bentley in zijn garage. De politierechter ging niet meer in op zijn vraag om het rijverbod enkel in het weekend op te leggen. Die gunst kreeg hij bij een eerdere veroordeling al eens.