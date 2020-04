Feestweek Waregem Koerse afgelast. Burgemeester: “Maar ik lig veel meer wakker van de gezondheidscrisis” Koersmaatschappij vergadert donderdag over hoogdag Pieterjan Neirynck

15 april 2020

20u05 0 Waregem Nu de Nationale Veiligheidsraad alle massa-evenementen verbiedt tot en met 31 augustus, zet het coronavirus ook een streep door alle randevenementen van de Waregem Koerse Feesten. “Het is jammer, maar de gezondheidsproblematiek is belangrijker. Daar lig ik véél meer wakker van dan van deze zomerse activiteiten”, stelt burgemeester Kurt Vanryckeghem.

De Nationale Veiligheidsraad heeft de knoop doorgehakt. De beslissing heeft ook consequenties voor de Waregem Koerse Feesten. Die vinden normaal plaats van 27 augustus tot en met 2 september. De feestweek lokt jaarlijks tot 100.000 feestvierders, de jaarlijkse hoogdag op de Gaverbeekhippodroom alleen al 45.000 bezoekers. “De hele feestweek is van overheidswege afgelast. Geen kermis, geen jaarmarkt, geen multicultureel festival Mabatobato, want dat zijn allemaal massa-evenementen die binnen de opgelegde periode vallen”, stelt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). Ook muziekfestival Hype-O-Dream in juli, een andere publiekstrekker tijdens de zomer, kan dit jaar niet doorgaan.

Alles of niets

Over de hoogdag van de Waregem Koerse Feesten zelf, de koersdag op de Gaverbeekhippodroom, wil de burgervader zich niet uitspreken. “Dat evenement vindt op 1 september plaats en mag in principe doorgaan. Maar dat lijkt me eigenlijk erg onverantwoord. Het is echt misvatting dat de coronacrisis op een bepaald tijdstip ‘voorbij’ zal zijn. We zullen de gevolgen nog lang meedragen”, benadrukt Vanryckghem. Organisator Koninklijke Waregemse Koersverening laat weten dat het lot van Waregem Koerse zelf donderdagavond op de agenda staat. “Momenteel is er nog geen beslissing gevallen”, laat CEO Bram Vandewalle weten.

Nacht van de Humor

Ook Unizo Waregem is slachtoffer van de maatregelen. Zelf organiseert de ondernemersorganisatie jaarlijks de ‘Nacht van de Humor’ tijdens de feesten. Het is normaal één van de sterkhouders waarbij 2.000 bezoekers genieten van een komische avond. “Gelukkig hebben we onze voorzorgen genomen. In alle contracten staat een speciale clausule voor annulatie. Nu het evenement niet kan doorgaan, moeten noch de artiesten noch de organisatie een schadevergoeding betalen”, zegt voorzitter Peter Van Luchene.

Lichtpuntje

Voor veel handelaars is niet Waregem Koerse, maar wel duurtijd van de verplichte sluitingen nu dé prioriteit. Unizo wil dat de economie snel terug op gang komt. “Waregem Koerse was een lichtpuntje, maar iedereen snakt nu vooral naar een heropening. Als we moeten kiezen tussen een volledige zomer en Waregem Koerse, dan is de keuze snel gemaakt. Als Waregemnaar zeg ik zoiets natuurlijk met pijn in de hart. Maar de feesten keren ieder jaar terug. Elk bedrijf dat nu failliet gaat, is er volgend jaar niet meer”, besluit Van Luchene.