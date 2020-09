Feestten jongeren te hevig in Portugal? Na Tielt ook in Waregem massaal veel besmettingen

Waregem

Feestten jongeren iets te hevig in het Portugese Albufeira? Zondag werden al positieve jongeren in het Tieltse gemeld, waar schepen Pascale Baert en gezinsleden ook besmet zijn . Nu stijgt ook het aantal besmettingen in Waregem erg snel. In totaal zijn er al een dertigtal besmettingen via Summer Bash jongerenreizen, maar wellicht gaat het over nog veel meer jongeren, die op eigen houtje naar Albufeira trokken. De cijfers kunnen de komende dagen nog fors stijgen. “We roepen daarom àlle jongeren die terugkeren uit oranje (vakantie)zones in het buitenland op om zich te laten testen”, zegt Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). Gouverneur Carl Decaluwé vraagt ondertussen aan hogescholen Vives en Howest en de universiteiten Kulak en UGent campus Kortrijk om eveneens alert te zijn. Summer Bash zit verveeld met de kwestie. Want het nam echt wel rigoureuze maatregelen.