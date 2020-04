Familiefeest onmogelijk? Emiel (88) en Maria (87) vieren briljanten jubileum vanop balkon in rusthuis De Meers Pieterjan Neirynck

26 april 2020

06u35 0 Waregem Normaal had de 65ste huwelijksverjaardag van Emiel Vermote en Maria Dewaele er eentje met een groot feest moeten worden. De coronacrisis zette daar een streep door, maar ongemerkt kon het jubileum niet voorbijgaan. De hele familie verzamelde zaterdagmiddag aan woonzorgcentrum De Meers om hen te feliciteren met het jubileum.

Op 28 april 1955 traden Emiel (88) en Maria (87) in het huwelijksbootje. 65 jaar later is het echtpaar nog altijd gelukkig samen. “Het was de bedoeling om zondag een groot feest te geven in Bistro Berto, met familie en vrienden. Dinsdag zou er dan nog een feestelijk momentje te organiseren met alle bewoners van de Amazonelaan in De Meers. Maar dat kan nu natuurlijk niet. Daarom hebben we een alternatieve manier gezocht om het te vieren”, vertelt zoon Piet (58). Eerder deze week gingen enkele familieleden ongemerkt en ‘s avonds laat een groot spandoek ophangen in de Zuiderlaan. De volgende morgen werden Emiel en Maria tot hun grote verbazing geconfronteerd met hun eigen huwelijksfoto.

Gemis

Drie jaar geleden verhuisde het koppel naar een appartementje in De Meers. Ze genieten er van uitstapjes en bezoekjes van hun twee kinderen (Piet en Mieke), hun drie kleinkinderen (Sam, Rien en Siel) en van hun achterkleinkind en oogappel Amelia. Bezoek is momenteel verboden, dus het gemis is groot. “Daarom probeert iedereen zo vaak mogelijk tot ginder te rijden, om te zwaaien, of om een babbeltje te slaan. Gelukkig is dat doenbaar vanop de tweede verdieping”, zegt Piet. “Maar we zijn vooral blij dat onze ouders nog altijd in uitstekende gezondheid verkeren, ondanks de uitbraak van het coronavirus in De Meers. Het zijn twee tevreden, kranige tachtigers”, besluit hij.