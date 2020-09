Familie bitter nadat papa Ignace (54) stierf in auto van vriend onder invloed: “Ons leven is verwoest. We hopen dat automobilist dit drama blijft voelen”

Waregem

Een onverwacht avondje voetbal in de viplounge in Zulte-Waregem was het. Ignace Moerman (54) uit Wakken twijfelde eerst of hij wel zou meegaan, maar deed het uiteindelijk toch. Bart S. (50), sinds jaar en dag een vriend, zou hem thuisbrengen, maar dat liep gruwelijk verkeerd. De Zultenaar crashte. Ignace Moerman liet het leven en een koppel in de wagen raakte zwaargewond. “Geen straf kan streng genoeg zijn”, vinden de echtgenote en kinderen van Moerman.