Extra toestellen voor speelzones in Sint-Eloois-Vijve en Beveren-Leie Pieterjan Neirynck

05 augustus 2020

13u44 1 Waregem Op enkele openbare speelpleintjes in het centrum van Sint-Eloois-Vijve en een woonwijk in Beveren-Leie zijn deze week nieuwe speeltoestellen geplaatst.

De nagelnieuwe speeltoestellen mogen onmiddellijk bespeeld worden, laat de Jeugddienst weten. Concreet gaat het om een uitbreiding van de speelzone aan het Sint-Elooisplein, ter hoogte van brasserie Barrage en Fikabar, en een speelpleintje aan de nieuwe woonwijk in de Kattestraat in Beveren-Leie. Momenteel telt Waregem een zestigtal groene speelruimtes, ingericht volgens de grootte van de straat of wijk.

Bevoegd schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V) is opgetogen met de komst van de nieuwe speeltoestellen. “Ik ben tevreden dat we al jaren de kaart trekken van dicht bij huis spelen. De maatregelen in coronatijden hebben bewezen dat kindvriendelijke groene ruimtes in de wijken van levensbelang zijn.” Binnenkort wordt de speelruimte aan de Nieuwe Olm in Waregem nog onder handen genomen.