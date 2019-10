Exclusief voor België: The Jacksons treden in 2020 op W-Fest in Waregem Expo op Peter Lanssens

14 oktober 2019

07u06 0 Waregem The Jacksons, in 1969 opgestart, treden op woensdag 20 mei 2020 om 21.30 uur op het festival W-Fest in Waregem Expo op. De broers Jackie, Tito, Jermaine en Marlon doen dat naar aanleiding van hun ‘50th anniversary tour’. Het is een exclusieve show voor België. Drummer en toetsenist Randy toert niet mee.

The Jacksons zijn bekend van hits zoals ‘ABC’, ‘I want you back’ en ‘I’ll be there’. Ze brengen ook graag disconummers zoals ‘Can you feel it’ en ‘Blame it on the boogie’ en ballads zoals ‘Push me away’. Wellicht gaan ze ook hun ontroerende ballad ‘Gone to soon’ brengen, als eerbetoon aan hun in 2009 overleden broer en wereldster Michael Jackson. Tickets starten aan 60 euro. Er zijn veel ticketmogelijkheden, ook voor vips. De show omvat als opwarmer ook een concert van Imagination featuring Leee John om 20 uur. Na The Jacksons is er een afterparty met dj’s van 23 tot 3 uur. Info staat op www.thejacksons.be.