Ex-patiënt opnieuw terecht voor stalking huisarts

09 december 2019

Waregem Amper zes maanden na een eerste veroordeling moest een 60-jarige man uit Waregem zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden voor belaging en bedreiging van zijn voormalige huisarts uit Waregem. Opnieuw daagde hij niet voor het proces op.

Volgens de huisarts blijft Rudy B. haar lastigvallen, ondanks tal van verwittigingen en aanmaningen om haar met rust te laten. “Hij duikt op tijdens het joggen, uit sinds oktober tal van bedreigingen en blijkt op de hoogte van haar privéleven”, aldus haar advocaat. Eind mei resulteerde dit in een veroordeling tot een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en een effectieve celstraf van 400 euro. Nu riskeert hij een nieuwe celstraf van zes maanden en een boete. Vonnis op 6 januari. Mogelijk beveelt de rechter dan zijn verplichte, persoonlijke verschijning voor de rechtbank. Het is dan mogelijk om B. op te pakken en manu militari naar het gerechtsgebouw over te brengen.