Even hinder op afrit Waregem E17 door kop-staartbotsing Alexander Haezebrouck

19 mei 2020

14u45 2

Op de afrit Waregem van de E17 in de richting van Frankrijk botsten dinsdagmorgen twee auto’s tegen elkaar. Eén persoon werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de afrit een tijdlang versperd waardoor het al snel aanschuiven was. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde een tijdje voor beide wagens getakeld konden worden.