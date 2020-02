Essevee warmt zich op voor derby tegen KV Kortrijk: “Onze kleuren. Onze grond.” Alfa Solutions deelt recordaantal vlaggen uit Pieterjan Neirynck

25 februari 2020

23u09 0 Waregem Met een strijdvaardige video wil Zulte Waregem duidelijk maken dat de voetbalploeg helemaal klaar is voor de derby van dit weekend. Komende zaterdag ontvangt Essevee namelijk KV Kortrijk in het Regenboogstadion. Ook IT-firma Alfa Solutions springt op de kar, want het Waregemse bedrijf deelt deze keer 1.000 supportersvlaggen uit.

Veel fans kijken het hele seizoen lang uit naar de match tegen de buren van KV Kortrijk. Essevee pookt het supportersvuur daarom graag wat op met een motiverende video, die de ploeg op Twitter plaatste. Daarin maken spelers Davy De fauw, Damien Marcq en Gianna Bruno zich op om, gehuld in de teamkleuren, ‘onze grond’ te verdedigen. Het is al van 5 mei 2018 dat Zulte Waregem nog eens kon winnen van KV Kortrijk.

We zijn op minder dan 4️⃣ dagen van #DéDerby! TOPE verdedigen we zaterdag onze kleuren tegen @kvkofficieel



Onze kleuren. Onze grond. ⚔️ pic.twitter.com/uo4pcReZQp SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Zulte Waregem zelf is niet de enige die zin heeft in het West-Vlaamse duel. Al voor het derde jaar op rij deelt Alfa Solutions voor de match supportersvlaggen uit in het Regenboogstadion. Waar het Waregemse IT-bedrijf vorig jaar nog 500 vlaggen verdeelde, gaat het nu voor een recordaantal van 1.000 vlaggen. “Een krachtige ruggesteun voor de spelers”, vertelt zaakvoerder Piet Detailleur. “Het is fijn om te zien dat de vlaggen ook na onze actie opduiken in de tribunes.” Het bedrijf roept ook op om zoveel mogelijk foto’s te delen van de vlaggenactie, met daarbij de hashtag #EsseveeVlagt.