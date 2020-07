Ere-brandweerman Willy Vynckier (81) onverwacht overleden na beroerte VHS

01 juli 2020

07u46 0 Waregem Vlakbij z’n appartement langs de Westerlaan in Waregem is dinsdagvoormiddag ere-brandweerman Willy Vynckier gestorven. De 81-jarige man werd getroffen door een beroerte, reanimatie mocht niet meer baten.

Willy Vynckier, gepensioneerd meubelmaker, was dinsdagmorgen vertrokken om elders een karweitje te gaan doen, zoals hij wel meer deed. Tijdens dat karwei werd hij echter onwel. De man liet zich weer naar huis brengen, naar zijn flat in residentie Nathary. Maar toen Willy daar uitstapte, zakte hij in elkaar. Ondanks reanimatie stierf hij ter plaatse. De brandweer kwam ter plaatse om een tent te plaatsen, om hun oud-collega aan het zicht te onttrekken.

Brandweerman in hart en nieren

Willy Vynckier was bijna dertig jaar brandweerman, de helft daarvan was hij ook actief als ambulancier. Samen met zijn echtgenote Marie-Jeanne Lagrange kreeg hij twee kinderen, er zijn ook drie kleinkinderen. Het echtpaar was nog maar enkele dagen terug van de Ardennen, waar ze de hele lockdownperiode hebben doorgebracht. De uitvaart, in het crematorium Uitzicht in Kortrijk, vindt plaats in intieme kring.