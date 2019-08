Emma (15) overwint lymfeklierkanker en doet nu mee aan Waregem Koerse: “Ik maak mijn droom waar” Peter Lanssens

27 augustus 2019

17u20 0 Waregem Emma Veracx (15) uit Westrozebeke, na een maandenlange strijd sinds oktober 2018 van lymfeklierkanker genezen, nam dinsdagnamiddag deel aan Waregem Koerse. De tiener, ze volgt les in de Broederschool in Roeselare, deed op uitnodig van het bedrijf Petit Baron uit Nieuwpoort (artisanale pannenkoeken en wafels, red.), mee aan de Pro-Am Horse Race for Charity. Een nieuwe drafren in dubbele sulky op Waregem Koerse, over een afstand van 1.800 meter. Waarvan de opbrengst, er waren zeven deelnemers, enkel naar goeie doelen gaat.

Make-A-Wish sprong mee in de bres voor Emma. De non-profitorganisatie vervult wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. “Het is altijd al een droom geweest om aan Waregem Koerse mee te doen”, vertelt ze. “Mijn mama had vroeger een stal van dravers in Passendale. Ik kreeg zo de liefde voor paarden mee. Het was impressionant om al die mensen te zien op de hippodroom. En om ze te horen roepen, terwijl de race bezig was. Het was heel spectaculair. Ik stond vol kippenvel. Ik ben er nu nog van aan het trillen”, aldus Emma Veracx.

Stephex en Rode Neuzendag winnen

De Pro-Am Horse Race for Charity werd gewonnen door het bedrijf Stephex. De Stephex Group is actief in de hippische sector, als sportstal en handelsstal in topsportpaarden. Maar ook als als constructeur van paardenvrachtwagens en van motorhomes. Stefanie Robberecht (43) uit Hooglede reed mee voor Stephex. Haar man is vertegenwoordiger voor Stephex. “Ik was vooraf heel bang en wou eigenlijk niet deelnemen”, vertelt ze. “Maar eens we vertrokken waren, nam de adrenaline het over en viel de angst weg. Het was super”, aldus Stefanie. Het winnende bedrijf Stephex steunt Rode Neuzendag. Volgende goeie doelen vallen ook in de prijzen: Mivalti, Make-A-Wish (twee keer), Mediclowns, Dominiek Savio en Benin.