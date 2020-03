Els en Arne openen grotere hoevewinkel: “Vooral blij dat we kúnnen openblijven” Fruitbedrijf verkoopt voortaan producten van collega’s uit de streek Pieterjan Neirynck

22 maart 2020

10u50 5 Waregem Sinds afgelopen weekend is de nieuwe, grotere hoevewinkel van fruitbedrijf Lambrecht-Baart geopend. Door de coronacrisis verloopt de geplande feestweek helemaal anders dan verwacht, maar klagen doet het hardwerkende koppel niet. “Veel andere lokale ondernemers zijn er slechter aan toe. Wij kunnen gelukkig openblijven”, klinkt het.

De hoevewinkel van Els Lambrecht en Arne Baart, en hun kinderen Lara en Kasper, is natuurlijk niet nieuw. “Mijn overgrootvader heeft deze boerderij in 1905 gekocht en mijn opa startte in 1948 met fruitteelt. En sindsdien kan je hier verse producten komen kopen, zoals dat bij veel boeren de traditie is”, vertelt Els, die de zaak in 2008 overnam van haar ouders. Lange tijd gebeurde de verkoop in huis, maar nu is er een gloednieuwe houtskeletbouw klaar. Normaal zou er nu een heuse feestweek volgen, die door het coronavirus enigszins in het water valt. “We hadden bijvoorbeeld proevertjes voorzien, die we nu nog even achterwege moeten laten”, zegt Els.

Puurheid en kwaliteit

Els en Arne kozen er voor om het aanbod van de hoevewinkel gevoelig uit te breiden. “We kiezen voor lokale producten van collega’s. Niks tegen Spaanse tomaten of Franse bloemkolen, maar als het van hier kán komen, dan hebben we het liever”, gaat Els verder. “We beseffen dat we onszelf niet makkelijk maken, maar we staan voor puurheid en kwaliteit. De collega’s krijgen een eerlijke prijs. Ze mogen hier ook iets verdienen aan hun producten.” Uiteraard blijven de eigen appels, peren en sapjes van de partij.

Mensen zijn minder kritisch over het uiterlijk van het fruit. En niemand neemt het ons kwalijk als iets op is. Els Lambrecht

Nu de grootwarenhuizen overstelpt worden met - soms hamsterende - shoppers, merkt ook het koppel een grotere drukte in hun winkel. “Er komen meer klanten over de vloer, al heeft dat niet volledig met de coronacrisis te maken. We ondervinden al een tijdje dat veel mensen onze winkel ontdekken, bijvoorbeeld via mond-tot-mondreclame of via Facebook”, stelt Els. “Wat wel met corona te maken heeft, is een soort van gedragsverandering. Mensen keren terug naar de basis en zijn minder kritisch. Een stuk fruit met een kleine bluts blijft niet meer liggen. Dat vind ik positief, want de smaak primeert.”

Ruimere openingsuren

Concreet biedt de hoevewinkel voortaan producten aan van De Sterhoek (Anzegem), Geitenboerderij De Volle Maan (Sint-Lievens-Houtem), Kaasboerderij ‘t Groendal (Rumbeke), Hoeveslagerij Mandeldaele (Oostrozebeke) en De Kruiderie (Beernem). Verder is er een ruim assortiment aan groenten verkrijgbaar, van land- en tuinbouwers uit Deerlijk, Ingelmunster en Meulebeke. De hoevewinkel is open op maandagnamiddag (13.30 tot 18.30 uur), op dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur. Op zaterdag is de winkel doorlopend open van 08.30 tot 17.00 uur.