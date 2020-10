Eindejaar in Waregem krijgt vorm: ijspiste en chalets keren terug, Huis van de Kerstman is nieuw Pieterjan Neirynck

05 oktober 2020

17u03 2 Waregem De plannen voor de eindejaarsperiode in Waregem zijn zo goed als rond. De ijspiste krijgt zijn vertrouwde plekje, de gezellige chalets voor verenigingen keren terug naar de Markt én in park Baron Casier zal ‘Het Huis van de Kerstman’ neerstrijken. “Alleen hopen dat het coronavirus niet al te veel roet in het eten strooit”, zegt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V).

Net zoals de voorbije jaren zal de ijspiste van vrijdag 4 december tot en met zondag 3 januari op de Markt staan. “De firma Ice Time uit Knokke-Heist krijgt opnieuw de gunning om de ijspiste te plaatsen en uit te baten. Deze toewijzing geldt voor één jaar en kan maximum drie keer met één jaar verlengd worden”, legt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V) uit. Wel gaat het stadsbestuur deze keer voor een volledig andere inrichting van de schaatstempel. “De ijspiste, die bestaat uit een open en een gesloten gedeelte, wordt gedraaid. Vroeger keek de open kant uit op Het Pand, nu zal dat in de richting van de dekenale kerk zijn”, vult schepen Kristof Chanterie (CD&V) aan.

Tussen de open zijde van de ijspiste en de kerk zullen chalets staan waarin de Waregemse verenigingen opnieuw een hapje of een drankje aan de man kunnen brengen. Dat concept keert terug na een onderbreking van één jaar. Vorige winter moesten de ‘kerstkotjes’ plaats ruimen voor een ware winterbar van bijna vierhonderd vierkante meter in Tirolersfeer. In februari besliste het schepencollege al dat die ‘Eisbear’ niet zou terugkeren. “Het was geen slecht gegeven, maar het kon wel beter. Met de werken aan Het Pand in het vooruitzicht lijkt het ons niet wijs om de volledige parking weer vol te bouwen”, zei schepen Iacopucci daar toen over.

Drie of vier chalets

Een herintrede van de chalets is dus het gevolg. “Met de coronamaatregelen in het achterhoofd kunnen we nog niet precies zeggen hoeveel chalets we zullen neerpoten. Waarschijnlijk drie of vier. Vast staat wel dat de verenigingen coronaproof tewerk moeten gaan. Dat betekent: bezoekers moeten neerzitten en er is bediening aan tafel”, vervolgt Chanterie, die nog meegeeft dat de chalets vlak naast de ijspiste komen, onder één grote tent. “Het is een beetje zoals vroeger, toen de ijspiste nog in het park Baron Casier stond”, klinkt het.

In datzelfde stadspark kan je komende winter voor het eerst op bezoek gaan in het Huis van de Kerstman. “Vanuit een participatieronde bij de burgers, verenigingen en politieke fracties rees de vraag om ook het park wat meer mee te nemen in de kerstsfeer”, legt schepen Chanterie uit. Daarom stippelde het stadsbestuur een wandeling doorheen het centrum uit, waarbij de winkelstraten, de ijspiste en het Huis van de Kerstman aan bod komen. Op verschillende momenten zal je de feeëriek ingerichte woning kunnen bezoeken, in aanwezigheid van de kerstman.