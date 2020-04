Einde van wegenwerken aan Zuiderlaan in zicht Pieterjan Neirynck

22 april 2020

10u45 0 Waregem Na een korte vertraging door de coronacrisis is de aannemer begonnen met de resterende wegenwerken in de Zuiderlaan. Dat brengt ook enkele verkeersmaatregelen met zich mee.

Op donderdag en vrijdag krijgt de Zuiderlaan, tussen de nieuwe rotonde aan de Meersstraat en de rotonde aan de Verbindingsweg, een onderlaag in asfalt. Daarbij blijven de huidige verkeersmaatregelen behouden. Volgende week woensdag en donderdag volgt dan de aanleg van het fietspad rond de rotonde aan de Meersstraat. Het is noodzakelijk om de rotonde verkeersvrij te maken. Die dagen zal de Meersstraat enkel bereikbaar zijn via de Stormestraat. Wegrijden kan enkel via ‘t Kwaestraatje en de Stormestraat. De parking aan Waregem Expo is eveneens onbereikbaar, waardoor gratis parkeren binnen de zones kortparkeren in het centrum tijdelijk toegestaan is.