Eerste pastakaarting brengt 8.572 euro voor Somival op

14 juni 2019

Er worden geen wortelkaartingen meer gehouden voor de vereniging sport en ontspanning voor mindervaliden (Somival), na het afscheid van Chantal Coussement als bezieler en CD&V-schepen. De opvolging is evenwel verzekerd. Want onder impuls van CD&V’ers Philip Himpe, An Vanheusden en Kim Deplancke werd op zaterdag 6 april voor het eerst een pastakaarting gehouden, in OC Nieuwenhove. Die eerste pastakaarting bracht 8.725 euro op. Een mooi resultaat, dat op hetzelfde niveau blijft als de eerdere wortelkaartingen. Met dank ook aan de steun van de Waregemse club Pigeon d’Or. “Het geld zal gebruikt worden om de werking van Somival verder te zetten”, zegt Lucien De Bels namens Somival. Er komt zeker een tweede pastakaarting, eveneens in het OC Nieuwenhove.