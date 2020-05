Eerste gevatte Roemeen na inbraak bij juwelier Haesevoets blijft in de cel LSI

05 mei 2020

17u33

Bron: LSI 0 Waregem De raadkamer van Kortrijk heeft dinsdag de aanhouding van de Roemeen die meteen na een inbraak bij juwelier Haesevoets in Waregem kon opgepakt worden, met een maand verlengd. De man probeert voorlopig nog met een smoesje zijn betrokkenheid te ontkennen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag braken drie verdachten bij de exclusieve juwelenzaak in de Stormestraat in Waregem in. Ze beschadigden het stalen rolluik en drongen de zaak binnen. Het alarm verwittigde de zaakvoerders en de politie, waarna een klopjacht volgde. Op weg naar de autosnelweg kon een verdacht voertuig met drie Roemenen klemgereden worden. De chauffeur kon meteen geklist worden, de twee anderen ontsnapten maar konden zaterdag bij een huiszoeking in Schaarbeek opgepakt worden. In het appartement lag kledij die ook op de camerabeelden van vrijdagnacht te zien waren.

De chauffeur was de eerste die dinsdag voor de raadkamer moest verschijnen. Volgens de man had hij in de Waregemse regio een afspraakje maar daar hecht het gerecht geen geloof aan. De raadkamer verlengde zijn aanhouding met een maand. Vrijdag is het de beurt aan zijn twee kompanen.