Eén op drie rijdt te snel, ondanks intelligent bord dat de snelheid aangeeft VHS

13 juli 2020

20u03 4 Waregem Bij een snelheidscontrole langs de Westerlaan in Waregem gingen in nauwelijks drie kwartier tijd liefst 139 automobilisten in de fout. Ze reden te snel in de zone 30. Eén op drie zondigde daartegen.

De controle vond vorige vrijdagnamiddag plaats, tussen 15.45 en 16.30 uur, langs de Westerlaan in Waregem. 446 voertuigen passeerden de revue, op een plaats waar een intelligent bord weergeeft hoe snel iemand rijdt. 31,2 procent van de bestuurders lapten de maximumsnelheid aan hun laars. Gemeten topsnelheid: 64 kilometer per uur. Dat is meteen goed voor een ticket richting politierechtbank. De politie zal dergelijke snelheidscontroles blijven voeren.