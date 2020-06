Eén nieuwe besmetting met coronavirus in De Meers de voorbije week LSI/PNW

04 juni 2020

16u08

In het door corona zwaar getroffen woonzorgcentrum De Meers in Waregem is de voorbije week één nieuwe besmetting vastgesteld. Die bewoner wordt in volledige isolatie geplaatst. Tien andere bewoners worden vandaag nog preventief in quarantaine gehouden.

De voorbije maanden stierven in De Meers, de grootste woonzorgcampus van West-Vlaanderen, zo’n 60 bewoners aan het coronavirus. “De voorbije 14 dagen zijn er geen sterfgevallen meer gemeld”, weet Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem. “En er verblijven slechts 10 bewoners meer in preventieve quarantaine. Dat is een positieve evolutie. We mogen de hoop uitdrukken om tegen begin juli volledig coronavrij te zijn.”

Er is de voorbije week wel één bevestigde besmetting gesignaleerd. Die bewoner wordt in volledige isolatie op de kamer gehouden.”