Eén keer cocaïne gebruikt en al meteen tegen de lamp gelopen: 45 dagen rijverbod VHS

29 september 2020

17u59 0 Waregem Met oudejaarsavond mag het al eens iets meer zijn, dacht I.S. en dus liet hij zich verleiden om cocaïne te gebruiken in het gezelschap van vrienden. De Waregemnaar liep echter tegen de lamp.

De jongeman vierde de jaarovergang met vrienden. Daarbij werd niet alleen lekker gegeten en gedronken. Bij wijze van dessert zat minstens een deel van het gezelschap ook aan de coke. Zo ook I.S. die vaak cannabis gebruikt maar die keer ging voor iets straffers. Vlak na nieuwjaar echter, moest de jongeman met zijn wagen aan de kant voor een verkeerscontrole. Daar maakte een speekseltest duidelijk dat hij cannabis had gebruikt. S. verklaarde dat hij drie tot vier keer aan het spul zit. Daarop werd een deskundige aangesteld. Die stelde door middel van haaranalyse vast dat de Waregemnaar ook positief testte op cocaïne. “Eenmalig”, zegt zijn advocaat. “Van een problematiek van harddrugs is beslist geen sprake.” De politierechter gaf de jongeman een rijverbod van 45 dagen en een boete van 800 euro. Het openbaar ministerie eiste het rijbewijs meteen op. S. gaf het zonder morren af, verliet de zaal en liet zich vervolgens ophalen.