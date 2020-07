Eén jaar na datum is beloofde vrachtwagensluis er nog niet, want overtreders straffen kan nog niet Pieterjan Neirynck

08 juli 2020

10u31 1 Waregem Exact één jaar geleden keurde de Waregemse gemeenteraad de vaste opstelling van een vrachtwagensluis in de dorpskern van Sint-Eloois-Vijve goed. Alleen is die een jaar na datum er nog niet terug te vinden. De reden is dat de federale politie dan toch niet kan instaan voor de handhaving. Er werd een nieuwe offerte aangevraagd, zodat de lokale politie dat kan doen. “We zijn een stap dichter”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

Het centrum van Sint-Eloois-Vijve wordt al jaren geteisterd door tientonners die door de Posterijstraat en de Aloise Biebuyckstraat razen. Nochtans moet het doorgaand vrachtverkeer sinds eind 2011 de Gentseweg (N43) en Expresweg (N382) volgen om pakweg Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve te bereiken. In het najaar van 2018 vond er al een test met een mobiele vrachtwagensluis plaats. Daarbij wordt er een foto genomen van de nummerplaat van een vrachtwagen. Even verderop in de straat neemt een camera opnieuw een foto. Als er niet genoeg tijd verstreken is tussen beide foto’s, wijst dat erop dat de vrachtwagen niet lokaal leverde. Een boete van 58 euro is dan zijn deel.

Wakker liggen

Tijdens de gemeenteraad van juni 2019 stemden alle partijen in met de plaatsing van een vaste vrachtwagensluis, gekoppeld aan een permanente trajectcontrole. Dinsdagavond polsten CD&V-gemeenteraadsleden Charka Dewaele en Henri Destoop naar een stand van zaken. En ook oppositieraadslid Maxim Laporte (N-VA/Open Vld) bond de kat nog eens de bel aan. “Ik zou graag eens een concrete datum horen waarop het systeem operationeel zal zijn. De mensen liggen letterlijk wakker van het voorbijrazende zwaar vervoer. De politie zegt dat ze regelmatig controles uitvoeren, maar buurtbewoners zeggen mij dat ze nog nooit een agent gezien hebben. Iemand moet vechten voor de rechten van de inwoners van Sint-Eloois-Vijve”, liet hij optekenen.

Nieuwe offerte

Het probleem met de vaste vrachtwagensluis zit hem bij het vaststellen van de overtredingen. “Vorig jaar was het de bedoeling dat de federale politie alles zou verwerken, maar dat kan blijkbaar niet. Omdat de lokale politie de naleving zal controleren, hebben we een nieuwe offerte moeten opvragen”, verklaarde schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). “Het probleem is bijna van de baan. Overigens hadden de camera’s er in principe al kunnen staan, maar wat zijn we ermee als we niemand kunnen verbaliseren?”, vroeg de schepen zich af. “Ik wil wel even benadrukken dat we met dit project nog altijd een voortrekker zijn in Vlaanderen.”